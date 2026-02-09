Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'de süt ürünleri üretim tesisi deposunda korkutan yangın! Büyümeden söndürüldü...
Giriş Tarihi: 9.02.2026 21:57

Kırklareli'de süt ürünleri üretim tesisi deposunda korkutan yangın! Büyümeden söndürüldü...

Kırklareli'de süt ürünleri üretim tesisi deposunda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın depo kısmında zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

DHA
Yangın, akşam saatlerinde İnece beldesinde bulunan süt ürünleri üretim tesisisin deposunda çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da tesise gelerek çalışmaları takip etti.

Yangında fabrikanın depo kısmında zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

