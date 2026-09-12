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Giriş Tarihi: 12.09.2026 22:14

Kırklareli'de zincirleme kaza: Ambulans devrildi, 5 kişi yaralandı

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, biri ambulans olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Kırklareli’de zincirleme kaza: Ambulans devrildi, 5 kişi yaralandı
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Kaza, öğle saatlerinde 116. Pavli Panayırı'nın düzenlendiği Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Panayırda rahatsızlanan bir kişiyi Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkan ambulans, seyir halindeki hafif ticari araç ve otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, kazada 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#KIRKLARELİ

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Kırklareli'de zincirleme kaza: Ambulans devrildi, 5 kişi yaralandı
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