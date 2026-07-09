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Giriş Tarihi: 9.07.2026 10:05 Son Güncelleme: 9.07.2026 10:09

Kırklareli'nde dehşet! Çocuk parkında eski eşini tabancayla vurarak öldürmüştü: Katil zanlısı ölü bulundu

Kırklareli'nde eski eşi Y.K. tarafından çocuk parkında silahlı saldırıya uğrayan Çisem Çalkantı (26) hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kızı ise yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlı boş bir arazide intihar etmiş halde ölü bulundu.

AA
Kırklareli’nde dehşet! Çocuk parkında eski eşini tabancayla vurarak öldürmüştü: Katil zanlısı ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı (26) ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

ESKİ EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli Y.K, belinden çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜ BULUNDU

Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi. Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KIRKLARELİ

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