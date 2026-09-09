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Giriş Tarihi: 9.09.2026 14:19

Kırklareli'nde dehşet! Tartışmada babasının boğazını sıktı: O anlar kameraya yansıdı

Kırklareli'nde iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiği oğluna test yaptıran baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, oğlun babasının boğazını sıktığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA Yaşam
Kırklareli’nde dehşet! Tartışmada babasının boğazını sıktı: O anlar kameraya yansıdı
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Kırklareli 1. Fırın Sokak'ta olay meydana geldi. İddiaya göre baba, oğlu H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandığından şüphelenerek test yaptırdı.

BABASININ BOĞAZINI SIKTI

Test yaptırılmasına sinirlenen H.Y., sokakta babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., babasının boğazını sıkmaya başladı.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, baba ve oğlunu ayırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. H.Y. gözaltına alınırken, baba ise şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KIRKLARELİ

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Kırklareli'nde dehşet! Tartışmada babasının boğazını sıktı: O anlar kameraya yansıdı
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