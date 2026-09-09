Kırklareli’nde dehşet! Tartışmada babasının boğazını sıktı: O anlar kameraya yansıdı

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, baba ve oğlunu ayırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. H.Y. gözaltına alınırken, baba ise şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör