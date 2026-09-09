Kırklareli’nde dehşet! Tartışmada babasının boğazını sıktı: O anlar kameraya yansıdı

Kırklareli 1. Fırın Sokak'ta olay meydana geldi. İddiaya göre baba, oğlu H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandığından şüphelenerek test yaptırdı.
BABASININ BOĞAZINI SIKTI
Test yaptırılmasına sinirlenen H.Y., sokakta babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., babasının boğazını sıkmaya başladı.
OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, baba ve oğlunu ayırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. H.Y. gözaltına alınırken, baba ise şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.