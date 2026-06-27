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Giriş Tarihi: 27.06.2026 23:13

Kırklareli'nde denize girmek 1 gün yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran Pazar günü denize girmek yasaklandı. Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gereklideğerlendirmelerin yapılacağını belirterek, kamuoyunu resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

İHA
Kırklareli’nde denize girmek 1 gün yasaklandı
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Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi. Can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar kapsamında Vize ilçesindeki tüm plajlarda gün boyunca denize giriş yasaklanırken, vatandaşların yasağa uymaları ve muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gereklideğerlendirmelerin yapılacağını belirterek, kamuoyunu resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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Kırklareli'nde denize girmek 1 gün yasaklandı
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