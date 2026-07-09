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Giriş Tarihi: 9.07.2026 05:55

Kırklareli'nde eski koca dehşeti! Eski eşini öldürdü, kızını yaraladı

Kırklareli'nde eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

AA
Kırklareli’nde eski koca dehşeti! Eski eşini öldürdü, kızını yaraladı
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Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı (26) ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

Şüpheli Y.K, belinden çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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