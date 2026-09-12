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Giriş Tarihi: 12.09.2026 22:03

Kırklareli’nde feci kaza: 1’i ağır, 2 yaralı

Kırklareli’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Kırklareli’nde feci kaza: 1’i ağır, 2 yaralı
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Kaza, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta meydana geldi. Uğur Ş. yönetimindeki 59 EE 897 plakalı otomobil ile Sebahattin G. idaresindeki 34 CIA 684 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardan birinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KIRKLARELİ

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Kırklareli’nde feci kaza: 1’i ağır, 2 yaralı
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