Kırklareli’nde feci kaza! Servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Yıldırım Mahallesi 1'inci Dere Ara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park etmek amacıyla geri manevra yapan Soner T. (56) idaresindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Yılmaz'a (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın, minibüsün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Soner T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör