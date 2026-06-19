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Giriş Tarihi: 19.06.2026 21:38

Kırklareli’nde feci kaza! Servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geri manevra yapan servis minibüsünün çarptığı 73 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Kırklareli’nde feci kaza! Servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Kaza, sabah saatlerinde Yıldırım Mahallesi 1'inci Dere Ara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park etmek amacıyla geri manevra yapan Soner T. (56) idaresindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Yılmaz'a (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın, minibüsün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Soner T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KIRKLARELİ

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Kırklareli’nde feci kaza! Servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
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