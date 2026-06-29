Kırklareli’nde trafik kazası: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kırklareli'nde esnaflık yapan 4 arkadaş, tekstil ürünü almak amacıyla gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki aracın lastiğinin patlamasının ardından sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Ömer Zar, Emirhan Lozanlıoğlu ve Ferhat Tomurcuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Ömer Zar'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kırklar Camii'nden, Emirhan Lozanlıoğlu'nun cenazesinin öğle namazının ardından Büyük Camii'nden, Ferhat Tomurcuk'un cenazesinin ise ikindi namazının ardından Büyük Camii'nden kaldırılacağı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.