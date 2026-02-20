Kırklareli’nde feci kaza: Motosikletli kurye yaşamını yitirdi

Seyir halindeki motosiklete bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kurye için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta yaşamını yitiren kuryenin ölümü ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, Selman'ın çevresi tarafından dürüst, çalışkan ve sevilen biri olduğu ifade edildi. Selman'ın cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

