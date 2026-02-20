Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli’nde feci kaza: Motosikletli kurye yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 20.02.2026 12:53

Karacaibrahim Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle paket servis yapan genç kurye Selman hayatını kaybetti.

Seyir halindeki motosiklete bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kurye için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta yaşamını yitiren kuryenin ölümü ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, Selman'ın çevresi tarafından dürüst, çalışkan ve sevilen biri olduğu ifade edildi. Selman'ın cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

