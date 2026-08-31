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Giriş Tarihi: 31.08.2026 16:52

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ikamette ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir ikamette arama gerçekleştirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan aramada 335 adet sentetik ecza, 44,50 gram skunk, 3,27 gram kokain, 1 hassas terazi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ile 630 euroya el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan F.T. ve K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KIRKLARELİ #LÜLEBURGAZ

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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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