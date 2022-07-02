Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan ne zaman belli olacak?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1-3 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenleniyor. Bu yıl 661'incisi düzenlenen müsabakalarda 54 başpehlivan galibiyet için mücadele edecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta sorularıyla incelenen güreşlere dair detaylar belli oldu. Peki Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan ne zaman belli olacak? İşte konunun detayları!
2022 BAŞPEHLİVAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 2 bin 475 pehlivanın katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 54 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı Pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da ekranlara gelecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri açılış töreni 18:30'da başlayacak.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başladı. 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE ÖDÜL NE KADAR?
2022 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivana 75 bin TL, ikinciye 48 bin TL, üçüncüye de 25 bin TL verilecek.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİN TARİHİ
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası. Her sene haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında Edirne'de düzenlenir. Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele ederler. Son gün yapılan finallerde her boyun (kategorinin) birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenir. Bunlardan en önemlisi başpehlivandır. Güreşler esnasında Kırkpınar Festivali düzenlenir ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir.
Yağlı güreş, geleneksel Türk sporları içinde ön sıralarda yer alan bir spor dalıdır. Osmanlı Devleti'nin her yerinde düzenlenen panayırların hepsinde güreş yapılır ama bunların içinde yalnız Kırkpınar'da "baş"ı kazanan pehlivan, gelecek senenin Kırkpınar güreşlerine kadar "başpehlivan" bilinirdi. Bu düşünce günümüzde de devam etmektedir.