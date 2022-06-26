661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman 2022? Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar, kaç TL?

Kırkpınar ne zaman 2022 sorusu sıkça yöneltiliyor. Ata sporumuz olan ve 600 yıldan fazla geleneğe tanıklık ettiğimiz yağlı güreşlerin en meşhur turnuvası Edirne'de Saray İçi'nde yapılacak. 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman sorusunun cevabı verildi. Festival programı yayınlandı ve festival detayları belirlendi. İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında detaylar!
Festival 27 Haziran pazartesi günü başlayacak. 1 Temmuz Cuma günü minik boylarda güreşler başlayacak. Yağlı güreşlerin resmi açılışı aynı gün saat 18.00'da olacak. Final Pazar günü yapılacak.
64 sporcu Kırkpınar'a katılacak. Pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri belli oldu. Ücretler şöyle:
Yolluk ücretleri: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iştirak edecek başpehlivanlara 2 bin 100 TL, başaltı pehlivanlarına bin 700 TL, büyük orta pehlivanlara bin 100 TL, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 650 TL, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 500 TL.
Tur ücretleri: Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 140 TL, başaltı pehlivanlarına 100 TL, büyük orta pehlivanlarına 80 TL, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 70 TL, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 60 TL.
Geçen yıl başpehlivan 60 bin TL alırken, bu yıl 75 bin TL alacak. Aynı zamanda başpehlivan altın madalya ve kupa elde etmekte. Başpehlivan ikincisi 48 bin TL, gümüş madalya ve kupa; başpehlivan üçüncüsü olan iki güreşçiye 25 biner lira para ödülü, kupa ve bronz madalya verilecek.