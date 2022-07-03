Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan kim oldu?

Edirne'de düzenlenen 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık mücadelesinde finale adını yazdıran Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş arasındaki mücadelede kazanan belli oldu. Zorlu mücadele sonrasında başpehlivanlık unvanını kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kim kazandı, başpehlivan kim oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kim kazandı, başpehlivan kim oldu?" sorusunun cevabı ve tüm bilgiler.

661. si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok sayıda güreşçi başpehlivanlık için kozlarını paylaştı. Er meydanındaki zorlu mücadelelerin ardından finale çıkmaya hak kazanan Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş arasındaki zorlu final mücadelesinin ardından ise başpehlivanlık kemerini kazanan isim belli oldu. Detayları öğrenmek isteyenler ise "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kim kazandı, başpehlivan kim oldu?" şeklindeki soruya yanıt aramayı sürdürüyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'Nİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazanan ve başpehlivan olan isme ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;