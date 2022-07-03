Haberler Yaşam Haberleri Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan kim oldu?
Giriş Tarihi: 3.7.2022 20:52 Son Güncelleme: 3.7.2022 20:53

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan kim oldu?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan kim oldu?

Edirne'de düzenlenen 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık mücadelesinde finale adını yazdıran Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş arasındaki mücadelede kazanan belli oldu. Zorlu mücadele sonrasında başpehlivanlık unvanını kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kim kazandı, başpehlivan kim oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kim kazandı, başpehlivan kim oldu?" sorusunun cevabı ve tüm bilgiler.

661. si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok sayıda güreşçi başpehlivanlık için kozlarını paylaştı. Er meydanındaki zorlu mücadelelerin ardından finale çıkmaya hak kazanan Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş arasındaki zorlu final mücadelesinin ardından ise başpehlivanlık kemerini kazanan isim belli oldu. Detayları öğrenmek isteyenler ise "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kim kazandı, başpehlivan kim oldu?" şeklindeki soruya yanıt aramayı sürdürüyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'Nİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazanan ve başpehlivan olan isme ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan kim oldu?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş-Cengizhan Şimşek arasında gerçekleşti.

Başpehlivanlar, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Güreş Ağası Seyfettin Selim, yağlı güreş düzenleyen illerin belediye başkanları, federasyon yetkilileri nezaretinde başpehlivanlar kuralarını çekti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan kim oldu?

Kura sonucu İsmail Balaban - Cengizhan Şimşek ile Ertuğrul Dağdeviren - Mustafa Taş eşleşti.

Yağlanma ve peşrevin ardından başpehlivanlar güreşe tutuştu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan kim oldu?

CENGİZHAN ŞİMŞEK, BALABAN'I YENDİ

2013 ve 2017 yılları başpehlivanı İsmail Balaban ile 2019 yılından bu yana baş boyunda olan Cengizhan Şimşek'in müsabakası İsmail Balaban'ın kontralarıyla başladı. Balaban'ın kasnak ve paçadan oyun kurma çabasını boşa çıkarmak için Cengizhan Şimşek mücadele verdi. Normal sürenin bitimine yaklaşırken her iki güreşçinin sert el ense ve tırpanları güreşçilerin ne denli stres dolu olduğunu da gösterdi. Kısa süreli bacağından sakatlık geçiren Cengizhan Şimşek'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Normal sürede yenişme olmayınca puanlamaya geçildi. Müsabakanın 59'uncu dakikasında Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban'ı kaz kanadıyla atarak yendi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan kim oldu?

SARI KARTLI VE İHTARLI GÜREŞİ MUSTAFA TAŞ KAZANDI

Bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş ile 2019'dan bu yana baş boyunda olan Ertuğrul Dağdeviren'in güreşi sert el enselerle başladı. Mustafa Taş, pasif geçen müsabakaya 10'uncu dakikasında rakibini bastırmasıyla hareket getirdi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan kim oldu?

Ancak bu pozisyonun uzun süre yerde hareketsiz geçmesi nedeniyle seyirciler duruma tepki gösterdi. Bir süre ayakta devam eden güreşte Mustafa Taş bastırarak yeniden yere indirdi, dış kazık, paça oyunuyla çok kez rakibini kaldırmaya çalışsa da sıklet farkından da kaynaklı başarılı olamadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan kim oldu?

Bu güreşte de normal sürede rakipler birbirine üstünlük kuramadı. Her iki pehlivana da pasif güreştikleri gerekçesiyle ihtar ve sarı kart verildi. Müsabakanın 56. dakikasında koltuk altından sardığı rakibini sürerek dengesini kaybettirip düşüren Mustafa Taş rakibinden puan alarak güreşi kazandı.

Rakiplerini yenen finalde Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek kozlarını paylaştı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan kim oldu?

BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek kazandı. Er Meydanı'ndan başpehlivan çıkan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kim kazandı? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan kim oldu?
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