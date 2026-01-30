Kirleten yanacak

Çevre Bakanlığı, Balıkesir'deki Gönen Çayı'nda temizlik seferberliği başlattı. Bakanlık çayda 1'i mobil, 5 çevre laboratuvarı ve 20 personel ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Çaya doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan 25 işletme, ani denetimlere tabi tutuldu. Arıtma tesisi çıkışlarından 30 atık su numunesi alınarak analizine başlandı.Bakanlığın 7/24 anlık ölçüm ve izleme yapan uygulaması Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden de uzaktan numuneler toplandı. Söz konusu bu numunelerinin analizleri de devam ediyor. Gelecek sonuçlara göre aykırılık tespit edilmesi durumunda her bir işletme için 839 bin 122 liralık idari para cezası uygulanacak. 2025'te 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştiren bakanlık, kusurluk bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar lira ceza uyguladı. Bu süreçte 462 tesis için faaliyet durdurma kararı verildi. Sadece Balıkesir'de ise 2025 yılında 953 denetim gerçekleştirildi. Kentteki 76 tesise 187 milyon 657 bin 592 liralık ceza kesildi.