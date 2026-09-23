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Giriş Tarihi: 23.09.2026

Kirli havada spor yapmayın

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Kirli havada spor yapmayın
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İngiltere'deki Imperial College ve Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, açık havada egzersiz yaparken zehirli partiküllere maruz kalma riskinin azaltılabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, sporun sağladığı faydalardan yararlanırken hava kirliliğinin zararlarını en aza indirmek için rota ve saat seçiminin önemine dikkat çekti. Uzmanlar, yerel hava kalitesi endekslerinin takip edilmesi ve yoğun trafik saatlerinden kaçınılması tavsiye ediliyor. Yapılan araştırmalara göre, hava kirliliğinden korunma küçük rota değişikliklerinin bile büyük fark oluşturduğunu gösteriyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kirli havada spor yapmayın
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