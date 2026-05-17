Kırmızı Bülten ile aranıyordu… İstanbul’da operasyonla yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uluslararası çapta bir operasyon daha gerçekleştirdi. Uluslararası suç örgütü lideri "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in kardeşi olan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, İstanbul'un Pendik İlçesi'nde saklandığı adrese düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında aranan 51 Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. İstihbarat raporlarında; kardeşiyle birlikte uluslararası ve büyük çaplı Kokain ticaretlerinde adı geçen Leijdekkers'in, " Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan elde ettiği gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği bilgisi yer alıyor.

"BELLO JOS" 2023'TE YAKALANMIŞTI

Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinin arasındaki Kokain trafiğini yöneten en önemli isimlerden olan "Bello Jos" (Tombul Jos)lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in de içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik 2023 yılında da operasyon düzenlenmiş, o dönem yine Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Joseph Johannes Leijdekkers de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Pendik'te yakalanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in 2024 yılında yine İstanbul'da yakalandıktan sonra tahliye olduğu ve sahte kimlikle firar ettiği iddia ediliyordu.