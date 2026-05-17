Haberler Yaşam Haberleri 'Kırmızı bülten' ile aranıyordu: Uluslararası suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı!
Giriş Tarihi: 17.05.2026 10:25 Son Güncelleme: 17.05.2026 11:00

'Kırmızı bülten' ile aranıyordu: Uluslararası suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile yürütülen ortak çalışmada 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan hakkında 'Kırmızı Bülten' ile yakalama kararı bulunan W.A.L. (51) Pendik'te yakalandı.

’Kırmızı bülten’ ile aranıyordu: Uluslararası suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı!
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile ortak yürütülen çalışmalarda hakkında Hollanda yetkili makamlarınca, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında, 'Kırmızı Bülten' ile aranan W.A.L. Pendik'te yakalandı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin kardeşinin uluslararası suç örgütü lideri J.L. olduğu, kardeşiyle kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
'Kırmızı bülten' ile aranıyordu: Uluslararası suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA