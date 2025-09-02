Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 14 kişinin Türkiye’ye iadeleri sağlandı

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uluslararası iş birliğiyle yürüttüğü operasyonlarda, aralarında cinayet, cinsel istismar, yağma ve organize suç örgütü üyeliği gibi ağır suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 14 firari yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE BÜYÜK OPERASYON

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Interpol koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, farklı ülkelerde saklanan firarilerin izleri titizlikle sürüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen ortak operasyonlar sonucu kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

GÜRCİSTAN'DA 8 KİŞİ YAKALANDI

Gürcistan'da yakalanan isimler arasında organize suç örgütü üyesi T.G., çocuk istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan M.A., yağma suçundan aranan M.A.D., hürriyetten yoksun kılma ve yaralama suçundan aranan C.Y., kasten öldürme suçundan aranan S.S., çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan M.D., kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan K.D. ve dolandırıcılık suçundan aranan E.Ç. bulunuyor.

ARNAVUTLUK, ALMANYA, SENEGAL VE YUNANİSTAN'DA DA YAKALAMALAR

Arnavutluk'ta, banka ve kredi kurumları üzerinden dolandırıcılık yapan K.K. ile silah ve mermi bulundurmak suçundan ulusal seviyede aranan T.Y. yakalandı. Almanya'da, uyuşturucu, hırsızlık ve banka kartı dolandırıcılığı suçlarından aranan G.Ç. ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından aranan M.C.Ü. yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Senegal'de çocuk istismarı suçundan aranan O.G., Yunanistan'da ise göçmen kaçakçılığı suçundan aranan M.U. yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADELER GERÇEKLEŞTİ

Yakalanan 14 firari, Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan makamlarıyla kurulan etkin iş birliği sayesinde Türkiye'ye getirildi.

BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar" dedi.