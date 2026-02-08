Kırmızı Bülten ve Uluslararası seviyede aranan 15 suçlu Türkiye’ye iade edildi

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, ile Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kırmızı Bültenle aranana 9, Ulusal Seviyede aranan 6 Suçlu, Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 9 SUÇLU

Bodrum'da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K., "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan İ.A. ve "Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme" suçlarından aranan M.D. Almanya'da "Kasten Öldürme" suçundan aranan S.G., "Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme" suçlarından aranan D.Y. ve "Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından aranan Ö.Y. ise Gürcistan'da, "Uyuşturucu Madde İhraç Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit" suçlarından aranan G.A. Karadağ'da, "Dolandırıcılık" suçundan aranan M.S.E. ise Kuzey Makedonya'da, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 6 SUÇLU

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. Almanya'da, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan aranan S.Ö. Yunanistan'da, "Kasten Öldürme, Yaralama" suçlarından aranan N.U. Azerbaycan'da, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan A.S., "Hırsızlık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. ve "Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. ise Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.