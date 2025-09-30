Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye’ye getirildi

Yurt dışına kaçan ve haklarında Kırmızı bültenle uluslararası arama kararı bulunan 9 suçlu ülkelerin kolluk birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonla yakalandı.

3 ARANAN SUÇLU GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., "Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. ve "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A Gürcistan'da yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADELERİ SAĞLANDI

"Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. Almanya'da, "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. ile, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç Birleşik Arap Emirlikleri'nde, "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. İsviçre'de, "Uyuşturucu Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. ise Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

"BİZDEN KAÇAMAYACAKSINIZ"

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. her zaman olduğu gibi tekrar söylüyorum bizden kaçamayacaksınız" dedi.