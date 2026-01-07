Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Yunanistan'da yakalandı
Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Ertekinler" suç örgütünün lideri Rojhat Ertekin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalandı. Ertekin'in Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Antalya merkezli 'Ertekinler' adlı suç örgütünün lideri olduğu belirtilen, 'Serdar Ertekin' ismi ile de bilinen, Türkiye genelinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli yağma', 'Silahlı soygun', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklama kararı bulunan, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Rojhat Ertekin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN ADALET BAKANLIĞI DEVREDE

Saklandığı villada Yunan polisi tarafından gözaltına alınan Ertekin'in yakalanmasının ardından durum, Türk makamlarına bildirildi. Ertekin'in Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

