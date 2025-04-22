Kırmızı bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı

İstanbul Kadıköy'de 6 yıl önce 12 yaşındaki çocuğu ve eşinin gözleri önünde öldürülen İlhan Ünğan cinayetinde önemli gelişme yaşandı. Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan cinayetiyle ilgili kırmızı bültenle aranan önemli isimlerden Tolga Hakan Ceyhan, Hakkâri'de yakalandı. Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamı olduğu iddia edilen ve Ünğan cinayetini planlayanlardan olduğu öne sürülen Ceyhan verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye çıkarılan Tolga Hakan Ceyhan tutuklandı.

Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün Büyükçekmece'de 2014'te öldürülmesine karşılık başlanan seri cinayetler İlhan Ünğan'a kadar uzanmıştı. Olayla ilgili Naci Şerifi Zindaşti hakkında yakalama ve kırmızı bülten aranması bulunuyor.