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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:28

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu firarisi Beylikdüzü’nde yakalandı

Tacikistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan B.K. (47), İstanbul Narkotik Polisi'nin düzenlediği operasyonla Beylikdüzü’nde gözaltına alındı. Şüphelinin, uyuşturucu kartellerine depo ve adres temin ettiği öğrenildi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu firarisi Beylikdüzü’nde yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, uluslararası seviyede aranan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yürüttü çalışmaları kapsamında Tacikistan tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suç kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan B.K.'nin izine Beylikdüzü'nde ulaştı. B.K.'nin Özbekistan başta olmak üzere birçok ülkede uyuşturucu ticareti yürüttüğü belirlendi. Şüphelinin, uyuşturucu maddelerin saklanması ile depolanmasında kullanılan adresleri uyuşturucu kartellerine temin ettiği ve bu faaliyetlerden kazanç sağladığı tespit edildi.



GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Şüphelinin Beylikdüzü'ndeki adresini belirleyen ekipler, 27 Temmuz tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen baskında B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.K., ülkesine iade süreçlerinin yürütülmesi ve adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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#BEYLİKDÜZÜ #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu firarisi Beylikdüzü’nde yakalandı
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