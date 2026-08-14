Kırmızı bültenle aranıyordu: Almanya’da firari olan cinayet şüphelisi Amasya’da yakalandı

Amasya'da güvenlik güçleri, uluslararası düzeyde aranan bir şüpheliye yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Almanya adli makamlarınca aranan ve hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarılan H.B, jandarmanın takibi sonucu Merzifon ilçesinde yakalandı.

JASAT VE KOM ORTAK ÇALIŞTI

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Almanya'da "Adam Öldürmeye Teşebbüs" suçundan aranan H.B. isimli şahsın Merzifon'da gizlendiği tespit edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği nokta operasyonla 11 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınan H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıs, Almanya'ya iade edilmek üzere 12 Ağustos 2026 günü Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonun ardından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.