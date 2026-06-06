Kırmızı bültenle aranıyordu: Havalimanı’nda yakayı ele verdi

Ekiplerin, şüpheliye yönelik gerçekleştirilen hedef odaklı pasaport kontrolü ve detaylı inceleme neticesinde, İnterpol-Europool Daire Başkanlığı tarafından uluslararası seviyede 'kırmızı bültenle' arandığı belirlendi. Antalya Ağır Ceza İlamat Masası'nın iki ayrı dosyasından, 'Narkotik veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama (TCK 188/3)' suçundan, Adana Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'Kullanmak için narkotik veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak (TCK 191/1)' suçundan arandığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş toplam 14 Yıl 8 Ay 13 gün hapis cezası ile 16 bin 660 TL adli para cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E. B. G. isimli şahıs, gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Mersin Emniyeti olarak, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.