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Giriş Tarihi: 5.09.2026 14:12

Kırmızı bültenle aranıyordu: Kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, kırmızı bültenle aranan ve 'G' tahdit kodu bulunan Ilkhan Seıtkhalılov, kaldığı otelde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam
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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Ukrayna makamlarınca 'Suç örgütü üyeliği', 'Ateşli silahlar ve patlayıcılar', 'Uyuşturucu ve para aklama' suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranma kaydı bulunan ayrıca Türkiye'de G tahdit kodu bulunan Ilkhan Seıtkhalılov'un yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucu şüpheli Ilkhan Seıtkhalılov dün saat 18.45 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Ilkhan Seıtkhalılov işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SERİK #ANTALYA

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Kırmızı bültenle aranıyordu: Kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı
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