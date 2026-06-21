Kırmızı bültenle aranıyordu: Sahte kimlikle Kütahya’da yakalandı!

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Ayrıca, Nazari hakkında Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan verilen 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

5 SUÇ KAYDI BULUNDU

Yapılan sorguda Nazari'nin 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan 3, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan ise 2 olmak üzere toplam 5 suç kaydının bulunduğu saptandı. Kırmızı bültenle aranan şüpheli, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör