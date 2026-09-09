Kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'de bulunan bir kafeye yönelik gerçekleştirilen saldırı ile 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Konsolosluğuna yönelik eylemde şüpheli olarak tespit edilen Muhammed Ali Çınar hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.