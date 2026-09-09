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Giriş Tarihi: 9.09.2026 21:22

Kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı!

Şişli'deki Irak Konsolosluğu ile Bahçelievler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada kıskıvrak yakalandı.

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DHA Yaşam
Kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'de bulunan bir kafeye yönelik gerçekleştirilen saldırı ile 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Konsolosluğuna yönelik eylemde şüpheli olarak tespit edilen Muhammed Ali Çınar hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Gürcistan'da tutuklu bulunan Çınar, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından 9 Eylül tarihinde Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar hakkında yapılan sorgulamada, 'Suç örgütü üyesi olma' suçundan hakkında açılan kamu davasının İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ŞİŞLİ #TÜRKİYE

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Kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı!
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