Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kapıya gelen kırmızı gülleri aldı hayatı karardı

HAYATIM KARARDI

Hemen avukata giden Candan ailesi, Halil B.'nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında Şükran Candan'ın 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi. Halil B.'yi arayan aile, 'Ben annenize 95 bin dolar verdim' cevabını alınca durumu polise bildirip avukatları aracılığıyla da haczi durdurup karşı dava açtı. Bu sırada Halil B.'yi de araştıran aile, Halil B. ve Nuray F.'nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi. Kendisine gelen bir demet kırmızı gül ile dolandırılan Şükran Candan, "5 dairem, arabam ve motosikletimde icra var. Ben hiçbir senede imza atmadım. Sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. O imza benim hayatımı karattı" diye konuştu.