Ünlü isimlere uyuşturucu sorgusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 23 isim daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 23 kişiden 10'nuna tutuklama talep edildi.

EŞZAMANLI OPERASYON

Sabah saatlerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Yaşar İpek, şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Enis Arıkan, fenomenler Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, aranjör ve DJ Ozan Doğulu, şarkıcı Berdan Mardini, yönetmen Murat Saygı, yönetmen Mehmet Cem Karcı, işadamıı Emre Tari, modacı Tolga Çam, manken Tessy Ramos Correia, modellik firması sahibi Mehmet Yıldız, borsacı Ferhan Kaya, Beko Ocakbaşı sahibi Ahmet Karoğlu, Reyhan Küçükyeğen, Enis Ahmet Onat, Hasan Vatan, Rafet Eren Yorulmazer, Oğuzhan Beker ve Ali Efe Bezci olmak üzere çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Şüphelilerden Oğuzhan Beker'in CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu olduğu ve babasının konutunda saklandığı tespit edildi. Beker'in söz konusu adrese yapılan baskınla gözaltına alındığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

13 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şüphelilerden Ali Efe Bezci ev hapsi talebiyle, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan firari mekân işletmecisi Mahmut Dalyaprak ve yurtdışında bulunan işadamı Emir Bahadır ile Atlantis Yapım Ortağı Erdal Bozkuş hakkında gözaltı kararı buluyor.