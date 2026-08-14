Kırmızı ışık ihlali can aldı

Aksaray
'da yaşayan Talha Birge, yanına aldığı arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit ile birlikte yönetimindeki motosikletle gezerken devriye görevi yapan polisi gördü. Paniğe kapıldığı öne sürülen Birge, motosikletinin hızını artırıp kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada motosiklet, Muhammed Ali Akça'nın (21) kullandığı plakalı cipe çarptı. Kazayı gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü Birge ve Muhammed Mustafa Ciğit, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Talha Birge, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Ciğit, kaza haberini duyup hastaneye gelen annesine, ağlayarak, ''Anne, ayaklarımın ikisini de hissetmiyorum. Ben büyük bir ihtimalle sakat kalacağım. Arkadaşım Talha'ya kaza yerinde seslendim. O da öldü'' dedi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.