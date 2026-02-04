Kırmızı ışık ihlali zincirleme kazaya yol açtı: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki 34 R 2191 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek önce dönüş yapmakta olan 34 YJ 9752 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından 41 ASA 873 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki parka daldı. 34 R 2191 plakalı otomobilde bulunan H.B. ağır yaralanırken, Ş.B., G.Y. ve E.Y. yaralandı. 41 ASA 873 plakalı otomobilin sürücüsü T.D. de kazada yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.