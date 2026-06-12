Kırmızı ışık ihlaline af yok!

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan görüntülere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemeler ve çalışmaların adından Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan araçları tespit etti.

Ekipler, güvenli trafik akışını hiçe sayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülerden, minibüs sürücüsü Y.Y.'ye, kırmızı ışık ihlali maddesi uyarınca 5 bin TL trafik idari para cezası, binek araç sürücüsü S.S.'ye ise kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştirme maddeleri uyarınca 15 bin TL trafik idari para cezası uyguladı.

Söz konusu her iki araç sürücüsünün de ehliyetine, Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesine istinaden, sağlık şartları denetimi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere el konuldu. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sürüş güvenliğini ve vatandaşlarımızın can emniyetini tehlikeye atan kural ihlallerine karşı denetimlerimiz ve uygulamalarımız tavizsiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör