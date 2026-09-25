Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı ışık katiline müebbet hapis cezası
Giriş Tarihi: 25.09.2026

Kırmızı ışık katiline müebbet hapis cezası

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
  • ABONE OL
Konya'da 11 yıl önce kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına 229 kilometre hızla çarpıp ölümüne neden olan İsmail Andaç (43), 21 yıl hapse çarptırılmıştı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi yeniden yargılama istedi. Cumhuriyet savcısı, Andaç'ın sonucu öngördüğünü, duyarsız davrandığını belirterek en üst hadden ceza verilmesini talep etti. Mahkeme, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken, "olası kast" olduğunu belirterek Andaç'ı 25 yıl hapse mahkûm etti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı ışık katiline müebbet hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA