Kırmızı ışık katiline müebbet hapis cezası

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Konya'da 11 yıl önce kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına 229 kilometre hızla çarpıp ölümüne neden olan İsmail Andaç (43), 21 yıl hapse çarptırılmıştı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi yeniden yargılama istedi. Cumhuriyet savcısı, Andaç'ın sonucu öngördüğünü, duyarsız davrandığını belirterek en üst hadden ceza verilmesini talep etti. Mahkeme, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken, "olası kast" olduğunu belirterek Andaç'ı 25 yıl hapse mahkûm etti.