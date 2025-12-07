Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, Ürgüp Nevşehir kara yolu Uçhisar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E.'nin kullandığı 50 AAD 060 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yapınca, Onurhan T.'nin kullandığı 50 AT 761 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Onurhan T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.