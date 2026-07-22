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Giriş Tarihi: 22.07.2026

Kırmızı ışıkta facia yaşandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kırmızı ışıkta facia yaşandı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki Metehan Sargır hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Pozantı D-750 karayolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu Caner Ege'nin kullandığı otomobile, arkadan gelen Metehan Sargın yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü Metehan Sargın, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı ancak hayatını kaybetti belirlendi. Kazada yaralanan Caner Ege, Kemal Ege ve Emre Çakmakçı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#POZANTI #ADANA

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Kırmızı ışıkta facia yaşandı
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