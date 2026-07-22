Kırmızı ışıkta facia yaşandı

Adana
'nın Pozantı
ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki Metehan Sargır hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Pozantı D-750 karayolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu Caner Ege'nin kullandığı otomobile, arkadan gelen Metehan Sargın yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü Metehan Sargın, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı ancak hayatını kaybetti belirlendi. Kazada yaralanan Caner Ege, Kemal Ege ve Emre Çakmakçı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.