Kırmızı ışıkta geçen sürücüler yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek yayaların hayatını tehlikeye atan S.C ve D.G polis ekiplerince yakalandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre kırmızı ışıkta geçen sürücüler için caydırıcı cezalar geliyor. Artık kırmızı ışıkta geçen sürücülerin belgesi alınacak.

2024 YILINDA 137 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

2024 yılında yalnızca kırmızı ışık ihlalleri nedeniyle 137 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Buna rağmen, bazı sürücüler 2025 yılında da insan canını hiçe sayarak kırmızı ışıkta durmadan geçiyor.

YENİ TRAFİK KANUNU YOLDA

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre kırmızı Işıkta geçen sürücülerin 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

"TRAFİK IŞIKLARI HEPİMİZ İÇİN GÜVENLİKTİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur. Trafik ışıkları hepimiz için güvenliktir. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yaparız" dedi.