Kırmızı ışıkta geçti iki yayayı ezdi

İstanbul Kartal Turgut Özal Bulvarı olarak bilinen sahil yolunda 3 Kasım günü saat 23.00 sıralarında kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Elif Efsun Ercan'ın (22) kullandığı lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Akpınar (25) ile 19 yaşındaki bir stajyer hemşire Güler Korkmaz'a çarptı. Kaza sırasında savrularak yere düşen Akpınar, beyin kanaması geçirdi. Kaza sonrasında iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 5 gün boyuna tedavi gören Taner Akpınar dün hayatını kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edilen Akpınar, Tuzla'da toprağa verildi. Gaziantep'ten gelerek Tuzla Devlet Hastanesi'nde staj yapan Güler Korkmaz'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay sonrasında gözaltına alınan sürücü Elif Efsun Ercan, sevk edildiği adliyede 500 bin TL kefaretle serbest bırakıldı.