Kırmızı ışıkta kanlı infaz

İstanbul Küçükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı gerçekleşti. Korkunç olay, Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Tanış ile Ömer Tanış otomobille sokakta seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdukları sırada başka bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişiler otomobilin önünü kesti. Şüpheliler silahlarla araca peş peşe ateş ederken otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Otomobilde bulunan 2 kişi kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırı sırasında kaçmaya çalışan Ferhat Tanış kaldırıma yığıldı.

35 BOŞ KOVAN BULUNDU

Silahlı saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki ağır yaralı Ömer Tanış'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaldırımda yatan Ferhat Tanış'ın ise öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken otomobilde ve sokakta incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta 35 adet boş kovan tespit ederken polis, silahlı saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için çalışma başlattı.