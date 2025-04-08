Kırmızı ışıkta öldürdü tahliye edildi

Manisa'da, 6 ay önce otomobiliyle Uncubozköy Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan Ege Karaaslan'ın (25) çarptığı motokurye Hasan Emre (27) öldü. MOBESE kameralarına yansıyan kazanın ardından tutuklanan Karaaslan hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme sebep olma' suçundan dava açıldı. Ege Karaaslan, Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Ege Karaaslan

Emre'nin ailesinin itirazı üzerine karar istinafa taşındı. Dosyayı yeniden ele alan İzmir Bölge İdare Mahkemesi ise geçen 18 Mart'ta cezayı 5 yıla çıkardı. Ancak Karaaslan'ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Baba Sadettin Emre (57) "Çok üzgünüz. Tahliye kararına itiraz ettik. Kaza ölümlerinin neden değersiz olduğunu anlamıyoruz. Karar verenler çocuklarının başına gelse aynı şekilde mi karar verecekler? Cezanın artırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Abla Hülya Emre (32) de "Tüm raporlarda karşı taraf yüzde 100 kusurlu, cezası artırıldı fakat tahliye edildi. Bile bile yapılan şeyler kaza değildir. Cinayetle yargılanmasını istiyoruz ama kaza denilip üstü örtüldü. Bayramda, hiçbir suçu olmayan kardeşimin mezarını ziyaret ettik ama sanık dışarıda. Bu mu adalet? Adaletin yerini bulmasını ve sürücünün daha ağır ceza almasını istiyoruz" dedi.