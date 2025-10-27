KIRMIZI VE MAVİ TAKIM! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 26 Ekim 2025 MasterChef’te kaptanlar belli oldu!

TV8 ekranlarının takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. Eleme heyecanının hemen ardından yarışmacılar, yeni bir haftaya daha güçlü bir başlangıç yapmak için mutfaktaki yerlerini aldı. Bu akşam oynanacak kaptanlık oyunu, haftanın kaderini belirleyecek. Mavi Takım Kaptanı'nın yapacağı ilk seçim, tüm yarışmacıların konumunu ve stratejilerini etkileyecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu?