Kirpik donduran soğuk

Doğu Anadolu'da etkili olan aşırı soğuklar, kirpikleri bile dondurdu. Zemheri soğukları nedeniyle önceki gece sıcaklıklar Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 27.4, Erzurum'un Karakocan ilçesinde eksi 25, Ağrı'da eksi 23, Kars ve Ardahan'da eksi 22, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eksi 17, Erzurum'da eksi 16, Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ise eksi 20 dereceye kadar düştü. Kırağının kapladığı ağaçlar, çalılar ve elektrik telleri, buzdan heykellere dönüştü. Sular ve camlar donarken vatandaşların saçları ve kirpikleri de kırağı tuttu, çatılarda ise dev buz sarkıtları oluştu. 53 yıl aradan sonra kent merkezine 60 santimetreye yakın karın yağdığı Diyarbakır'da neredeyse donmayan bir şey kalmadı. Buzla kaplı yollar ve kaldırımlarda düşerek yaralanan yaklaşık 600 kişi acil servislere başvurdu.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

ŞIRNAK'IN Beytüşşebap ilesine bağlı Beşağaç Köyü'nde, çığın kapattığı yolları açmak için iş makineleri gece gündüz çalışıyor. Muş-Kulp-Diyarbakır yolunu açma çalışmaları sürerken çığ nedeniyle 6 gündür kapalı olan VanÇatak karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Yüksekova'daki çığ nedeniyle zarar gören köylerde ise hasar tespit çalışmaları sürüyor.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

KAR kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Hakkâri'de sağlık ekipleri, 5 günde 520 hastayı hastanelere ulaştırdı. Trabzon'daki Uzungöl, Sivas'ta Tödürge Gölü, Bitlis'te Arin Gölü, Van'da Muradiye Şelalesi buz tuttu.



Hüseyin KAÇAR - Faruk KÜÇÜK – Şenol BOZKURT - Bülent MAVZER - Sekvan KÜDEN - Murat YILDIRIM - Ercan TOPAÇ/SABAH