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Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:19

Kırşehir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. MASAK raporları sonucu şüphelilerin hesaplarında 54 milyon 821 bin TL'yi aşan para hareketliliği tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ile silahlara el konuldu.

İHA Yaşam
Kırşehir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerin yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Alınan MASAK raporu doğrultusunda, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edilmesine ve bu gelirlerin nakline aracılık edildiği değerlendirilen bir şüphelinin hesap hareketleri incelendi.

54 MİLYONLUK PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan mali analizler, detaylı hesap hareketleri ile IP/Port incelemeleri sonucunda, şüpheli hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL'yi aşan para hareketliliği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yapılanma içerisinde yer aldığı değerlendirilen 13 şüpheli belirlendi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırşehir merkezli olmak üzere Batman, Manisa ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 laptop, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.U., Ö.D., M.C.A., M.Y.A., Ö.F.K., E.D., B.A., Ö.T., C.A., R.S., M.E.Y., M.S. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KIRŞEHİR

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Kırşehir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
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