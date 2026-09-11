Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de 366 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:27

Kırşehir’de 366 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kırşehir’de “Spor Müsabakalarında Yasadışı Bahis” suçuna yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliler ile mağdurlar arasında 366 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi. Kırşehir, Ankara ve Ordu’da 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kırşehir’de 366 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Spor Müsabakalarında Yasadışı Bahis" suçunu işlediği belirlenen 5 şüpheli takibe alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu, şüpheliler ile mağdurlar arasında toplam 366 milyon TL'lik hesap hareketi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Kırşehir, Ankara ve Ordu illerinde bulunan 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 bilgisayar kasası, 3 SIM kart, 5 USB bellek, 2 laptop ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan U.T., B.K., Ç.Ö., T.K. ve T.E. isimli 5 şüpheliden U.T., B.K., Ç.Ö. ve T.K. tutuklandı. Şüpheliler, Kaman Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

#KIRŞEHİR #MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU

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Kırşehir’de 366 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
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