Kırşehir’de 366 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Spor Müsabakalarında Yasadışı Bahis" suçunu işlediği belirlenen 5 şüpheli takibe alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu, şüpheliler ile mağdurlar arasında toplam 366 milyon TL'lik hesap hareketi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Kırşehir, Ankara ve Ordu illerinde bulunan 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 bilgisayar kasası, 3 SIM kart, 5 USB bellek, 2 laptop ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan U.T., B.K., Ç.Ö., T.K. ve T.E. isimli 5 şüpheliden U.T., B.K., Ç.Ö. ve T.K. tutuklandı. Şüpheliler, Kaman Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı