Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:41

Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında feci şekilde can verdi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde müstakil bir evde sobadan çıkan yangında yalnız yaşayan 84 yaşındaki Sebat Özdaş hayatını kaybetti.

DHA
Kırşehir’de 84 yaşındaki kadın yangında feci şekilde can verdi

Yangın, gece saatlerinde Kaman ilçesine bağlı Isahocalı Köyündeki müstakil evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Sebat Özdaş'ın evinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada büyüyen alevler evin yanında bulunan ahıra sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri yangında evde bulunan Özdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özdaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan ile 4 küçükbaş hayvan da öldü. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı için asgari ücret formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar artacak, emekliye zam ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklamalar! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Schengen yengen
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
6’lı masa çok sıktı artık
İzmir İktisat Kongresi ve kutuplaşma
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA