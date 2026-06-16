Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de can pazarı! İşçi taşıyan servisler çarpıştı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:11 Son Güncelleme: 16.06.2026 10:31

Kırşehir’de can pazarı! İşçi taşıyan servisler çarpıştı: Yaralılar var!

Kırşehir’de meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda çok sayıda yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kırşehir’de can pazarı! İşçi taşıyan servisler çarpıştı: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kırşehir-Ankara kara yolunun 17'nci kilometresinde, Özbağ beldesi yakınlarında meydana geldi. Bir demir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 40 ACK 153 plakalı servis midibüsü, aynı firmaya ait kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen 40 ADA 253 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

17 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 17 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #KIRŞEHİR #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir’de can pazarı! İşçi taşıyan servisler çarpıştı: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA