Kırşehir’de can pazarı! İşçi taşıyan servisler çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kırşehir-Ankara kara yolunun 17'nci kilometresinde, Özbağ beldesi yakınlarında meydana geldi. Bir demir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 40 ACK 153 plakalı servis midibüsü, aynı firmaya ait kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen 40 ADA 253 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.
17 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 17 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.