Kırşehir’de DEAŞ operasyonu

Bakan Yerlikaya, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla birçok adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Kırşehir dahil 39 ilde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ağustos ayında Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla birçok adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 Ağustos ayı verilerine göre Kırşehir'de Ağustos ayında DEAŞ terör örgütüne karşı 4 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımız kesintisiz sürecek" ifadelerini kullandı.