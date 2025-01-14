Kırşehir’de ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Muhammet Emin Eraslan, kontrolünü kaybettiği otomobille bir evin istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eraslan, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.