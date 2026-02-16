Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de evlat dehşeti: Babasını 12 bıçak darbesiyle katletti!
Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen olayda, 69 yaşındaki Bayar Gürün ile 39 yaşındaki oğlu Ali Gürün arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, Ali Gürün babasını 12 bıçak darbesiyle katletti. İhbar üzerine gelen ekiplere kapıyı açmayan Gürün’ün ekiplere “Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım” ifadeleri kan dondurdu.

Olay, Kırşehir'in Kaman ilçesi Çağırkan Kasabası'nda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ali Gürün, odanın kapısını kilitleyerek babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, 'Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım' dediği öğrenildi. Kapıyı kırarak açan ekipleri, ağır yaralı Bayar Gürün'ü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Baba Gürün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğul Ali Gürün ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

